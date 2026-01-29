Haberler

Evine klima takıp uyuşturucu imalathanesine çevirdi

Evine klima takıp uyuşturucu imalathanesine çevirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde jandarma, evini uyuşturucu imalathanesine çeviren bir kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve iklimlendirme ekipmanlarına el konuldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde evini uyuşturucu imalathanesine çeviren bir kişi jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, uyuşturucu ve evdeki iklimlendirme sistemi ile cihazlara el konuldu.

Edinilen bilgiye göre; merkez Nilüfer ilçesindeki ikamette yapılan aramada 6 kök kenevir bitkisi, 150 gram kubar esrar, kurulu ve aktif durumda 1 adet iklimlendirme sistemi, 16 adet sentetik ecza hap, 2 adet LSD ile bitki yetiştirme ve sulamada kullanılan çeşitli tarımsal ürün ve ilaçlar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmalarının aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi

Et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot ilimiz bile belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız
Yavaş, 'Suyu kesilen var mı?' diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi

Sorduğu soru Yavaş'ı zor durumda bıraktı! Ne diyeceğini bilemedi
Otomotiv devinden radikal karar! Amiral gemisi 2 modelini rafa kaldırdı

Otomotiv devinden radikal karar! Çok satan 2 modelini rafa kaldırıyor