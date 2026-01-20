Haberler

Uludağ Üniversitesi'nde kavga

Uludağ Üniversitesi'nde kavga
Güncelleme:
Uludağ Üniversitesi kampüsündeki otoparkta iki kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olay yerine güvenlik görevlileri sevk edildi ve taraflar ayırıldı.

Bursa'da Uludağ Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan otoparkta iki kişi arasında çıkan kavga kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Otoparkta bulunan vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik görevlileri sevk edildi.

Üniversite güvenliği kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken, iki taraf da olay yerinden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
