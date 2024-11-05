Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Trafik Kontrolünde Alkollü Sürücü Alkolmetreyi Reddetti

Bursa'da Trafik Kontrolünde Alkollü Sürücü Alkolmetreyi Reddetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da trafik kontrolünde alkolmetreyi üflemeyi reddeden alkollü sürücüye 2 yıl ehliyet cezası ve 18 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücü, gazetecilerin çekim yaptığını görünce alkolmetreyi kullanmaktan kaçındı.

Bursa'da trafik kontrolüne takılan alkollü sürücü, çekim yapan gazetecileri görünce alkolmetreyi üflemedi. 'Ehliyetin 2 yıl gider' diye kendisini ikaz eden polis memurunu dinlemeyen sürücünün ehliyetine 2 yıl el kondu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda alkol uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde alkol uygulaması yapan ekipler, araçları bir bir durdurarak kontrol etti. Ana arter üzerinde ekipleri gören sürücüler ara sokaklara kaçmaya çalışsa da yine karşılarında polis ekiplerini buldu. Kaçmak isteyen sürücüler bir sokak üzerinde trafik oluşturdu. O anlar kameraya yansıdı.

Öte yandan uygulama noktasına takılan 16 AS plakalı otomobil sürücüsü İbrahim M., arkadaşı ile beraber yürümekte zorlandı. Polis ekiplerinin alkolmetre uzattığı İbrahim M., gazetecilerin çekim yaptığını görünce alkolmetreyi üflemekten vazgeçti. Polis memuru 'Üflemeyi reddedersen ehliyetin 2 yıl gidecek, cezan da 18 bin lira olacak' diye uyardı. 'Reddetme hakkın var, hakkını kullanabilirsin' diye ekleyen memura, 'Abi ben üflemeyeceğim' diyen sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulurken, 18 bin 452 lira da idari para cezası kesildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

Trump mı Harrıs mi? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş

Silahlı saldırıda can veren belediye başkanıyla ilgili olay iddia

 Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi

Savaşta bir ilk! Cephede resmen karşı karşıya geldiler
2025 LGS tarihi belli oldu

2025 LGS tarihi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçiciler kurulu nedir? ABD Başkanını belirleyen seçiciler kurulu kimdir? MEMUR ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI! 2025 Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 5 KASIM | Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? 2025 LGS TARİHİ! LGS ne zaman? LGS hangi gün yapılacak? ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI TAKİP ET | ABD Başkanlık seçimleri başladı mı, hangi kanalda? Trump mı Kamala Harris mi önde? ABD başkanlık seçimlerinde kim önde, ne zaman sonuçlanır? 6 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 5 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Az önce deprem mi oldu? 5 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu hafta yağmur yağacak mı? Bugün (5 Kasım) hava nasıl, Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahminleri! MEMUR MAAŞ ZAMMI: Enflasyon farkına göre memur maaş zammı ne kadar olacak? 2025 Memur zam oranları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.