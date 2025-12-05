Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden öğrenci, gözyaşları arasında defnedildi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalaryolu Caddesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı inmekte olan Muhammed Şiğva (21) yönetimindeki 16 BEZ 577 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen sürücü Uğur D. (38) yönetimindeki 16 BUY 603 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu R.K.S. (14) ağır yaralandı. Hastanede motosiklet sürücüsü Muhammed Şiğva yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcunun, Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'nde eğitim gören öğrenciler olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Şiğva, bugün Cerrah Mahallesi'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İnegöl Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erhan Güven, Genel Sekreter Mehmet Acar, Hacı Sevim Yıldız 2 Müdürü Sedat Paslı, esnaf, öğrenciler ile cemaat katıldı. - BURSA