Haberler

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 21 yaşındaki Muhammed Şiğva hayatını kaybetti. Genç yaşta hayata veda eden öğrencinin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden öğrenci, gözyaşları arasında defnedildi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalaryolu Caddesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı inmekte olan Muhammed Şiğva (21) yönetimindeki 16 BEZ 577 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen sürücü Uğur D. (38) yönetimindeki 16 BUY 603 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu R.K.S. (14) ağır yaralandı. Hastanede motosiklet sürücüsü Muhammed Şiğva yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcunun, Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'nde eğitim gören öğrenciler olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Şiğva, bugün Cerrah Mahallesi'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İnegöl Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erhan Güven, Genel Sekreter Mehmet Acar, Hacı Sevim Yıldız 2 Müdürü Sedat Paslı, esnaf, öğrenciler ile cemaat katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.