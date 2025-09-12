Haberler

Bursa'da Trafik Kazası: Karşıdan Karşıya Geçen Şahıs Yaralandı

Bursa'da Trafik Kazası: Karşıdan Karşıya Geçen Şahıs Yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ana yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye hafif ticari araç çarptı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 20.45 sıralarında Yalova-Bursa Karayolu Orhangazi İznik kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ana yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Osman Tuna'ya (31) Mustafa Bakioğlu (59) idaresindeki 34 FE 6485 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevkedildi. İlk müdahalesi burada yapıla yaralı şahıs hastaneye sevkedildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
