Bursa'da Trafik Kazası: Kadın Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada takla atan otomobil ters döndü. Kadın sürücü hayatını kaybederken, yanındaki sevgilisi yaralandı. Kaza yerine gelen kadının ailesi, sevgilisine saldırdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Havva G. (38) idaresindeki 16 EF 682 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki levhalara çarpıp takla atarak uçtuğu tarlada ters durdu. Kazada araçta sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki sevgilisi Ekrem B. (51) hafif şekilde yaralandı. Yaralı ayakta tedavi edilirken, hayatını kaybeden kadının cenazesi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ölen sürücünün ailesi, yaralı sevgiliye saldırdı

Acı olayı duyarak olay yerine gelen ölen kadının ailesi, Ekrem B.'ye saldırdı. O anlar amatör kameraya yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA