Bursa'da Trafik Kazası: İki Suriye Uyruklu Kardeş Yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve kardeşi yaralandı, hayati tehlikeleri yok.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Hastane yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Suriye uyruklu iki kardeş yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Orhangazi'de Arapzade Mahallesi Fındıklı Yolu Hastane kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Fındıklı yolundan şehir merkezine gitmekte olan Haldun M.(19) idaresindeki 16 BSR 440 plakalı motosiklet TOKİ'ye dönüş yolu kavşağına dönüş yapan Ömer F.K.(50) idaresindeki 16 RCT 54 plakalı otomobille çarpıştı. Motosikletten savrulan sürücü Haldun M. ile kardeşi 18 yaşındaki Faysal M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. ilk müdahaleleri burada yapılan ve hayati tehlikeleri bulunmayan yaralı iki kardeş ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
