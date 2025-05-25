Bursa'da Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki çekiciye arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ve yolcusu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Mahallesi'nde Mehmet İraz (42) idaresindeki 35 KRB 42 plakalı kamyonet, yolun kenarında park halinde bulunan 10 UC 145 plakalı çekici ve buna bağlı 10 AJS 968 plakalı yarı romorka arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mehmet İraz ve yolcu Muhammet Rehvani (29) olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iki kişinin cansız bedenini araçlardan çıkararak Karacabey Devlet Hastanesi morguna nakletti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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