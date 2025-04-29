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Trafik kazasında yaralanan liseli genç 6 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

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Bursa'da 6 ay önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve 6 aydır yaşam mücadelesi veren 16 yaşındaki lise öğrencisi İsmail Tekin hayatını kaybetti.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi girişinde 6 ay önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve 6 aydır yaşam mücadelesi veren 16 yaşındaki lise öğrencisi İsmail Tekin'den acı haber geldi.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Aktaş köyünde yaşayan lise öğrencisi İsmail Tekin, Rasul Seymen, Murat Karaca, Ramazan Ertan ve Sedat Bayram, 14 Ekim Pazartesi günü köylerinden Büyükorhan ilçesindeki okullarına gitmek için servise bindi.

İddiaya göre, bindikleri servisin lise öğrencilerine yasak olması sebebiyle ilçe girişinde gençler araçtan inmek zorunda kaldı.

BİNDİKLERİ TRAKTÖR DEVRİLDİ

Okula az mesafe kala öğrenciler otostop çekerek okula gitmek için Ali Aslan'ın (65) kullandığı traktöre bindi. Traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücü ve 5 öğrenci yere savrularak yaralandı. Öğrencilerin ve sürücünün yaralandığı kaza ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

6 ay sonra acı haber geldi.

6 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kazada en ağır yarayı alan 16 yaşındaki İsmail Tekin, olaydan sonra Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırılmış tedaviye alınmıştı. Tekin 6 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Trafik kazasında yaralanan liseli genç 6 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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