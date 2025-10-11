Haberler

Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje uçtu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Derbent Mahallesi yakınlarında İznik Yenişehir yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında İznik istikametine ilerleyen otomobil yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan Yunus Ş. (29) idaresindeki 07 DG 538 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak refüje uçtu.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
