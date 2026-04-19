Bursa'da feci kaza: Genç yaşta hayatını kaybetti

Bursa'da feci kaza: Genç yaşta hayatını kaybetti
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı. Olayda 24 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yaptığı öğrenilen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan Ali Kaygısız (24) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
