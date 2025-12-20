Bursa'da kavşakta feci kaza! 1 ağır yaralı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bursa'nın Mudanya ilçesinde saat 22.15'te bir trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
- Kazada, 'sola dönülmez' levhasına rağmen sola dönüş yapan bir otomobil ile karşı yönden gelen araç çarpıştı.
- Yaralı sürücü Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve araçta bulunan yaklaşık 15 yaşındaki bir çocuk hafif sıyrıklarla atlattı.
Bursa asfaltı üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Ekipler, kazanın oluş şeklinin netleşmesi için tutanak tutarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin A. (23) idaresindeki otomobil, Mudanya'dan Bursa istikametine seyir halindeyken, kavşakta "sola dönülmez" levhasına rağmen sola dönüş yaptı. Bu sırada Bursa istikametinden Mudanya yönüne ilerleyen Kadir M. (45) yönetimindeki araçla kavşak içerisinde çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrularak üst geçit ayağına çarpıp durabildi. Kazada hava yastıkları açılırken, sürücü Kadir M. ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Araç içerisinde bulunan yaklaşık 15 yaşlarındaki bir çocuk ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından araçlardan birinin sürücü Metin A., durumu ağabeyine bildirdi. Olay yerine gelen ağabey, aracın durumunu görünce sinir krizi geçirdi. Şahıs, bekçi ve polis ekiplerinin yardımıyla sakinleştirildi.
Trafik polisleri kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Ekipler, kazanın oluş şeklinin netleşmesi için tutanak tutarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.