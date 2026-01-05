Haberler

Çakarlı araçla polisten kilometrelerce kaçtı, 173 bin lira ceza yedi

Çakarlı araçla polisten kilometrelerce kaçtı, 173 bin lira ceza yedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 173 bin 292 TL ceza kesilirken, aracında çakar kullanmaktan dolayı sürücünün ehliyetine el konuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye çakarlı araç kullanmaktan 173 bin 292 TL cezai işlem uygulandı.

Mimar Sinan Bulvarı üzerinden seyir halinde olan 34 FDK plakalı aracın sürücüsü, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulmak istendi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçan araç sürücüaü, Burhaniye Mahallesi Gündoğan Sokak üzerinde ekipler tarafından yakalandı. Araç sürücüsü Ahmet D.(38) ekipleri tarafından gözaltına alınırken, araç içerisinde bulunan bir yolcu yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Ekipler tarafından araçta yapılan arama da çakar tespit edildi. Trafik ekipleri tarafından bağlanan ve 1 ay süreyle trafikten men edilen araç çekici yardımıyla otoparka çekilirken, sürücüye dur ihtarına uymamak ve çakar kullanmaktan dolayı 178 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor

Hava bir anda değişecek! Kar yeniden geliyor, tarih de verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde

Zam oranı belli oldu memurlar hemen hemen harekete geçti
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Öğretmen,vaiz, polis! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik F-35 mesajı
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

Bir il bunu konuşuyor! Ailesinde o isim olanlar "mirasçı" diye geliyor
Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor

Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor