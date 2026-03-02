Araç kazayı kıl payı böyle atlattı, heyelanla düşen kayalar yola savruldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle, kayalıklar yola savruldu. Bir sürücü kazadan kıl payı kaçarken o anlar kameraya yansıdı.

Olay gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde meydana geldi. Son zamanlarda artan yağışlar nedeniyle yol kenarındaki toprak kütlesi yola savruldu. İstinat duvarının olmaması nedeniyle kopan kayalar yola savrulurken, o sırada bölgeden geçen bir sürücü, ani manevra yaparak kaza yapmaktan kurtuldu. Araç sürücüsü kazayı kıl payı atlatırken, o anlar kameraya yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı