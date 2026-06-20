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Bursa'da surlarda intihara kalkışan genç son anda kurtarıldı

Bursa'da surlarda intihara kalkışan genç son anda kurtarıldı
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Bursa'da Tophane surlarına çıkan 18 yaşındaki N.Ş.K., polis ekiplerince son anda kurtarıldı. İtfaiye kapıyı keserek açarken, genç sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Bursa'da Tophane surlarına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekiplerince son anda kurtarıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bulunan tarihi Tophane surlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki N.Ş.K., surlara çıktı. Genci gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı intihar etmek üzereyken kurtardı. Kapının kilitli olması nedeniyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri kapıyı keserek açtı. Sağlık kontrolünden geçirilen genç, ifadesi alınmak ve gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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