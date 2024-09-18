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Bursa'da Tır Kazası Yolu Kapattı

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Bursa-Karacabey yolunda kontrolden çıkan bir tır, bariyerlere çarparak dorsesindeki otomobil malzemelerini yola saçtı. Olay sonrası yol trafiğe kapandı ve 7 kilometre kuyruk oluştu.

Kaza yapan tırdan yola saçılan malzemeler yolu kapattı

BURSA - Bursa- Karacabey yolunda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptı. Tırın dorsesinden yola saçılan otomobil malzemeleri nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Kaza, Karacabey- Bursa Yolu üzeri Karacaoba Başköy Akçalar Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Dorsede bulunan otomobil yedek parçaları yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapanırken, yaklaşık 7 kilometre kuyruk oluştu.

Bursa'da Tır Kazası Yolu Kapattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KESKİN - 3.Sayfa

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