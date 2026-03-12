Haberler

Bursa'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada, iki tırın çarpışması sonucu 34 yaşındaki sürücü Şahin İşgören hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada 2 tır çarpıştı, 1 sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Bursa-Bilecik otoyolu Kestel ilçesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Bilecik'e seyir halinde olan Şahin İşgören (34) yönetimindeki SPK 233 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden henüz sürücüsü öğrenilen 42 D 8900 plakalı tıra arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle dorsede sıkışan sürücü Şahin İşgören (34) feci şekilde can verdi. Kaza yerine 112, Bölge Trafik ekipleri ve İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler sıkışan sürücünün cansız bedenini çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahin İşgören'in cansız bedeni Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kestel Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı

İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rojin Kabaiş'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...

Rojin'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
Bodo/Glimt'in peri masalı devam ediyor! Çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladılar

8 milyon euro'luk maaş bütçeleriyle çeyrek finale koşuyorlar
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli

Tarihi zaferin bedeli
Rojin Kabaiş'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...

Rojin'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci 'açız' diyerek yardım istedi

Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar! "Açız" diye yalvardı
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Duruşmadan çıktı, adliye önünde kalbinden bıçakladı