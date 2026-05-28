Yaşlı teyzesini evinde darp ederek öldüren şüpheli tutuklandı

Bursa'da 23 Mayıs gecesi teyzesini darp ederek öldüren E.A., cinayet polisinin 3 günlük kamera incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı. Olayda zanlının annesi ev hapsi, kız arkadaşı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bursa'da 23 Mayıs günü gece saatlerinde teyzesini darp ederek öldüren zanlı, cinayet polisinin 3 günlük kamera incelemesi sonrası kıskıvrak yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 23 Mayıs günü saat 03.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli E.A. (37), annesi Ç.A. (61) ve kız arkadaşı F.Ş. (46) ile teyzesi C.T. (58)'in evine gitti. Bir süre sonra E.A. ile teyze C.T.'nin arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya döndü.

Darp ederek öldürmüş

Yaşanan kavga sonrası E.A., teyzesi C.T.'yi darp etti. Yaşlı kadın, darp sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine E.A., hiçbir şey olmamış gibi evden ayrıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, C.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşanan olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri düğmeye bastı. Olayın yaşandığı ev ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü alarak çemberi daraltan dedektifler, 3 günlük güvenlik kamera görüntüleri izlemesi sonucu şüphelinin E.A. olduğunu tespit etti. Ayrıca, olay anında E.A.'nın yanında annesi Ç.A. ve kız arkadaşı F.Ş.'nin de olduğu tespit edildi. E.A., Ç.A. ve F.Ş., yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının kız arkadaşı F.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, anne Ç.A. ev hapsi aldı. Zanlı E.A. ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
