Haberler

Bursa'da ters yöne giren otomobil paniğe neden oldu

Bursa'da ters yöne giren otomobil paniğe neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin ters yöne girmesi, diğer sürücülerde paniğe yol açtı. Olay anı araç kamerasıyla kaydedilirken, trafik ekipleri sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Bursa'da seyir halindeki bir otomobilin ters yöne girmesi trafikte paniğe neden oldu.

Olay, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü kontrolden çıkarak ters şeride girdi. Trafikte ilerleyen diğer sürücüler, karşı yönden gelen aracı fark edince panik yaşadı. Bu anlar çevredeki araç kamerasına yansıdı.

Trafik ekipleri sosyal medyadaki görüntüler üzerine inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu

Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme

Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu

Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum

Hakkında yakalama kararı çıkmıştı! Suçlamalara Bali'den yanıt verdi
Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu

Alman devinin başına geçti