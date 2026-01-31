Bursa'da ters yöne giren otomobil paniğe neden oldu

Bursa'da seyir halindeki bir otomobilin ters yöne girmesi trafikte paniğe neden oldu.

Olay, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü kontrolden çıkarak ters şeride girdi. Trafikte ilerleyen diğer sürücüler, karşı yönden gelen aracı fark edince panik yaşadı. Bu anlar çevredeki araç kamerasına yansıdı.

Trafik ekipleri sosyal medyadaki görüntüler üzerine inceleme başlattı. - BURSA