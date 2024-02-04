Bursa'da Tehlikeli Yolculuk Kameralara Yansıdı

Bursa'da 2 kişinin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonetin kasasına koyduğu koltukta tehlikeli şekilde yolculuk eden 2 kişi amatör kameralara yansıdı. Diğer sürücülerin kornalı ikazına aldırış etmeyen 2 kişi, kilometrelerce bu şekilde ilerledi. - BURSA