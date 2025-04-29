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Bursa'da Tehlikeli Trafik Magandalığı Kamerada

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde makas atarak ilerleyen bir otomobil, orta şeritteki ticari araca çarptı. O anlar kameraya yansırken, çarpan sürücü durmadan yoluna devam etti. Olay sonrası ticari aracın sürücüsü, yanındaki 4 yaşındaki kardeşinin yaşadığı korkuyu dile getirerek, trafik magandalarına ceza verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye düşürdü... O anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, trafikte tehlikeli hareketler yapan bir otomobil sürücüsü, 11 Eylül Bulvarı üzerinde makas atarken orta şeritte ilerleyen bir ticari araca çarptı. Çarpmanın ardından durmadan yoluna devam eden sürücünün o anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BDB 16 plakalı aracın sürücüsü ana yolda aşırı hızla makas atarak ilerlerken, orta şeritte ilerleyen hafif ticari araca çarpıp yoluna devam etti.

O anlar kameraya yansırken, ticari aracın sürücüsü, "Yanımda 4 yaşında kardeşim vardı. O anı hala atlatamadı. Böyle trafik magandalarına gereken ceza verilmeli" diye konuştu.

O görüntüler üzerine polis sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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