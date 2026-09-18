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Bursa’da tehlikeli taşımacılık kamerada

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Bursa’da tehlikeli taşımacılık kamerada
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Bursa’da bir tırın dorsesinde taşınan yükün güvenli şekilde sabitlenmemesi, trafikte tehlikeye davetiye çıkardı.

Bursa'da bir tırın dorsesinde taşınan yükün güvenli şekilde sabitlenmemesi, trafikte tehlikeye davetiye çıkardı.

Merkez Osmangazi ilçesi Bursa Çevre Otoyolu'nda, seyir halindeki tırın dorsesinde bulunan yükün gelişigüzel şekilde taşındığı görüldü. Dorsedeki yükün yola düşme ihtimali diğer sürücüler için tehlike oluştururken, o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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