Bursa'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu Kamerada
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde motosiklete 4 kişi binen bir ailenin tehlikeli yolculuğu amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bursa'da motosiklete 4 kişi binen ailenin tehlikeli yolculuğu saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde motosiklete 4 kişi binen aile, motosiklet ile seyretmeye başladı. Çocuklarının canını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, saniye saniye kameraya yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa