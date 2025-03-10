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Bursa'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu Kamerada

Bursa'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu Kamerada
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde motosiklete 4 kişi binen bir ailenin tehlikeli yolculuğu amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da motosiklete 4 kişi binen ailenin tehlikeli yolculuğu saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde motosiklete 4 kişi binen aile, motosiklet ile seyretmeye başladı. Çocuklarının canını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, saniye saniye kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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