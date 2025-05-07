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Motosikletle tehlikeli yolculuk! Otomobile bile bu kadar kişi binemiyor

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Bursa'da anayol üzerinde motora 5 kişi binen aile, yaptığı tehlikeli seyahatle yürekleri ağza getirdi. Çocuklarında bulunduğu motosikleti görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde çocuklarında bulunduğu 5 kişilik aile, tek bir motosikletle trafikte kilometrelerce seyahat etti.

HİÇBİRİNDE KASK YOK

Motosikletin sürücüsü kask takmazken, arkasındaki ve önündeki aile üyelerinin de herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadığı görüldü. Yoğun araç trafiğinin bulunduğu Ankara Yolu Caddesi'nde tehlikeli yolculuk kameraya yansırken, olay sosyal medyada da tepki topladı. Görüntülerin yayılmasının ardından vatandaşlar, denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Motosikletle tehlikeli yolculuk! Otomobile bile bu kadar kişi binemiyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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