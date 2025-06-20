Bursa'da Tarlada Başlayan Yangın Araçları Kül Etti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tarlada başlayan yangın, duvar ardındaki iki aracı küle çevirdi. Yangına vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti, ancak araçlar kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Bursa'da tarlada başlayan yangın, duvarın ardındaki araçları küle çevirdi.
Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. Tarladan yükselen dumanlar, kısa sürede büyüdü. Alevlere vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen, tarla duvarının ardından duran 2 araç, sıçrayan alevler sebebiyle yanarak küle döndü.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa