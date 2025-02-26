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Bursa'da tarihi Kestel Kalesi'nde yangın paniği

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Bursa'nın tarihi sembollerinden Kestel Kalesi'nde bulunan boş ahşap barakada yangın çıktı. Şehrin birçok noktasından görülebilen alevler, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bursa'da tarihi Kestel Kalesi'nde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Bursa'nın önemli tarihi eserlerinden olan Kestel Kalesi'nde yangın çıktı. Kalenin içinde bulunan boş ahşap barakada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Kentin birçok noktasından görülen yangın için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Şehrin birçok noktasından görülen alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'da tarihi Kestel Kalesi'nde yangın paniği
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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