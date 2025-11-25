Bursa'da Tarihi Geçmiş Profiterol Tüketen 8 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da bir okulda satılan tarihi geçmiş profiterol tatlısı tüketen 8 öğrenci, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Veliler olayla ilgili şikayetçi olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kantini incelemeye alan ekipler, başka ürünlerinde son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul kantininde satılan profiterolleri yiyen bazı öğrenciler, kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başlayınca öğretmenler durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, şikayeti olan 8 öğrenciye okulda yaptığı ilk müdahalelerin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanelerde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından büyük endişe yaşayan veliler okula ve hastanelere akın etti. 8 öğrencinin ailesi, polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA