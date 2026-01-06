Bursa'da tarihi eser operasyonu: Çok sayıda silah ve obje ele geçirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda tarihi eser niteliğinde silah ve obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, 1 şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 7 tabanca, 4 tüfek, 3 tüfek aparatı, 1 barut doldurma aparatı, 1 mühür, 1 küp, 1 obje ve 3 hançer ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BURSA