Bursa'da tarihi eser operasyonu: Çok sayıda silah ve obje ele geçirildi

Osmangazi ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliğinde silah ve objeler ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda tarihi eser niteliğinde silah ve obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, 1 şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 7 tabanca, 4 tüfek, 3 tüfek aparatı, 1 barut doldurma aparatı, 1 mühür, 1 küp, 1 obje ve 3 hançer ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
