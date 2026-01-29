Haberler

Bursa'da talaş yüklü tır devrildi: Araçta sıkışan genç sürücü hayatını kaybetti

Bursa'da talaş yüklü tır devrildi: Araçta sıkışan genç sürücü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yokuş aşağı virajlı yolda devrilen talaş yüklü tırın sürücüsü Emrah Aydın, kaza sonrasında hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde talaş yüklü tır devrildi. Dorsenin altında kalarak sıkışan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasından yüklediği talaşları ilçe merkezine taşıyan sürücü Emrah Aydın (29) yönetimindeki 16 AUC 722 plakalı tır, yokuş aşağı virajlı yoldan inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yağmur suyu kanalına düşen tır, diğer yöne devrildi. Kaza sırasında araçtan fırlayan sürücü tırın dorsesinin altında kalarak sıkıştı. Yol, ulaşıma kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yerine; 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sıkışan sürücüyü yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu kurtardı. Ağır yaralı genç sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti

9 Türk bankası için gurur günü
Aksaray'a hızlı tren müjdesi! Dört kente birden bağlanacak

Bir ilimize daha hızlı tren müjdesi! Dört kente birden bağlanacak
O kentimizde kar kalınlığı trafik tabelasının yüksekliğine ulaştı

Kar kalınlığı korkunç boyutta! Trafik tabelasına kadar ulaştı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi

Avrupa'da dünyanın sonu dedirten görüntüler
Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti

9 Türk bankası için gurur günü
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
Esat Yontunç'un test sonucu negatif çıktı

En çok Acun Ilıcalı merak ediyordu! Sonuç belli oldu