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Bursa'da Takla Atan Kamyonette 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Takla Atan Kamyonette 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Kestel ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin takla atması sonucunda 36 yaşındaki sürücü ve yanında bulunan 33 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak takla atan kamyonette 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Murat Şenyer (36) idaresindeki 26 FB 139 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ters duran araçtaki sürücü ve yanındaki Mevlüt Kılıç'ın (33) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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