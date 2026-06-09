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Kaldırıma çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Kaldırıma çarpan araç takla attı: 2 yaralı
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Bursa Nilüfer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarpan araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AIV 963 plakalı otomobil, Abdulsamet G. (24)'nin idaresinden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Abdulsamet G. ve araçta bulunan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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