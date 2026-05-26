Haberler

Bursa'da ortalık savaş alanına döndü: 6 araca çarptı takla atarak durabildi

Bursa'da ortalık savaş alanına döndü: 6 araca çarptı takla atarak durabildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Yıldırım'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 6 araca çarptı. Takla atan araçtan fırlayan sürücü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün park halindeki 6 araca çarpmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Takla atan hafif ticari araçtan camdan fırlayan sürücü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü A.E., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan 6 araca peş peşe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç takla atarak durabildi.

Kazanın şiddetiyle sürücü A.E., araç içerisinden fırlayarak metrelerce savruldu. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri sokağa dökülürken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak

Dünyaya net mesaj: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan ve eşi dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon!Başkan ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Kriz onları da vurdu! 50 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten