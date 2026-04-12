Haberler

Bursa merkezli operasyonda 15 firari yakalandı

Bursa merkezli operasyonda 15 firari yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 15 kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdi. Operasyon, Bursa, İstanbul, Yalova ve Kırklareli'nde eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Bursa merkezli olarak yürütülen operasyon kapsamında Bursa, İstanbul, Yalova ve Kırklareli illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonda, "kasten öldürme", "gasp", "hırsızlık" ve "uyuşturucu madde ticareti" gibi suçlardan aranan toplam 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'inin Bursa'da, 7'sinin İstanbul'da, 2'sinin Yalova'da ve 1'inin Kırklareli'nde yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

