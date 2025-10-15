Haberler

Bursa'da Suç Örgütlerine Büyük Darbe: 16 Tutuklama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, yapılan eş zamanlı operasyonlarla 'Çirkinler', 'Daltonlar' ve Nurettin Yıldız liderliğindeki suç örgütlerine büyük bir darbe vurdu. 16 şüpheli tutuklanırken, çok sayıda silah ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin suç örgütlerine nefes aldırmadı. Bursa merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, "Çirkinler", "Daltonlar" ve Nurettin Yıldız liderliğindeki silahlı yapılanmaya büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 16 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Bursa polisi, aylardır süren teknik ve fiziki takip sonucu örgütlerin faaliyetlerini tek tek deşifre etti. Yıldırım ilçesindeki bir iş yerinin kundaklanma olayının, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Zuhat Altunç liderliğindeki "Çirkinler" suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Soruşturmada, müşteki B.S.'nin, liderliğini INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı "Daltonlar" suç örgütü üyelerince tehdit edilerek haksız kazanç sağlanmaya çalışıldığı belirlendi. Bu olayda 6 şüpheli tutuklandı.

Nilüfer ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ise İzmir merkezli, liderliğini Nurettin Yıldız'ın yaptığı örgüt tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ruhsatsız silah imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Gemlik'te yapılan baskında 10 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 1 havalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Toplam 16 şüpheli tutuklanırken, emniyet kaynakları "Bursa ve çevresinde suç örgütlerine göz açtırmayacağız" mesajı verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
