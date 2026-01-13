Haberler

Bursa'da sokak ortasındaki cinayette karar: 30,5 yıl hapis

Bursa'da sokak ortasındaki cinayette karar: 30,5 yıl hapis
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da sokak ortasında tabancayla vurularak hayatını kaybeden Hüseyin Uzun'un davasında sanık Miraç Çağlar, toplam 30,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Saldırının ardından Hüseyin Uzun hayatını kaybederken, sanık korkutma amacıyla ateş ettiğini savundu.

Bursa'da sokak ortasında tabancayla vurulan Hüseyin Uzun'un (23) ölümüne ilişkin davada sanık, toplam 30,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 Ekim 2024 yılında Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde gündüz saatlerinde meydana geldi. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Hüseyin Uzun, arkadaşı Mertcan Başdar ile kaldırımda yürüdüğü sırada yol kenarında motosiklet üzerinde bekleyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Motosikletli saldırgan, tabancayla ateş açtı. Boynuna isabet eden ve kulağından çıkan kurşunla ağır yaralanan Uzun yere yığılırken, şüpheli motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Uzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Korkutmak istedim"

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yakalanan sanık Miraç Çağlar (27), mahkemede verdiği ifadede hedefinin Hüseyin Uzun olmadığını savundu. Çağlar, "Husumetlimi korkutmak için yere doğru ateş ettim. Kimseyi vurmak istemedim. Hüseyin'in vurulduğunu sonradan öğrendim. Pişmanım" dedi.

Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Miraç Kaya'ya, Hüseyin Uzun'u 'olası kasıtla öldürme' suçundan 23 yıl, Mertcan Başdar'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdi. Ruhsatsız silah kullanma suçundan da 2 yıl hapis cezası veren heyet, bu cezayı 5 bin lira para cezasına çevirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi

O kentimiz için çanlar çalıyor! Deniz bir günde 50 metre çekildi
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu

Öyle bir paylaşım yaptı ki şimdiden taraftarının sevgilisi oldu
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı