Sokak ortasında iki genç çakıyla birbirini yaraladı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan bir sokak kavgasında 2 genç çakı ile yaralandı. Kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durdurulurken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 genç, sokak ortasındaki kavgada çakıyla birbirlerini yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Santral Garaj Fevzi Çakmak Caddesi'nde çıkan kavgada iki genç ellerindeki çakılarla birbirlerine saldırdı. Uzun süre devam eden kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan her iki gençte hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
