Bursa'da Sokak Kavgası: Kadın Tekme ile Dahil Oldu

Bursa'da vatandaşların kavgası, sokağa taştı. Taraflardan birinin yakını olan kadın ise tekme ile kavgaya dahil oldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar arasındaki ağız dalaşı, kavgaya döndü. Sokağın ortasında birbirlerine şiddet uygulayan taraflardan birinin eşi de kavgayı ayırmak yerine tekme ile olaya dahil oldu. Motosikletli bir gencin ise kavgadaki bıçağı tekmesiyle uzaklaştırması dikkat çekti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kavgayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA