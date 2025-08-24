Bursa'da Sokak Kavgası: Kadın Tekme ile Dahil Oldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde vatandaşlar arasındaki ağız dalaşı kavgaya dönüştü. Kavgaya, taraflardan birinin yakını olan kadın tekme ile katıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve tahkikat sürüyor.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar arasındaki ağız dalaşı, kavgaya döndü. Sokağın ortasında birbirlerine şiddet uygulayan taraflardan birinin eşi de kavgayı ayırmak yerine tekme ile olaya dahil oldu. Motosikletli bir gencin ise kavgadaki bıçağı tekmesiyle uzaklaştırması dikkat çekti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kavgayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
