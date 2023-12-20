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Bursa'da Sinyal Vermeyen Otomobilin Şerit Değişikliği Faciaya Neden Oluyordu

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Bursa'da sinyal vermeden şerit değiştiren bir otomobil, orta şeritteki kamyonetin önüne kırarak faciaya neden oluyordu. Kamyonet sürücüsü direksiyona hakim olarak faciayı önledi. O anlar başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da sinyal vermeden şerit değiştiren bir otomobil faciaya neden oluyordu. Ani şerit değişikliği yapan otomobil, orta şeritteki kamyonetin önüne kırdı. Direksiyona güçlükle hakim olan kamyonet sürücüsü faciayı önledi. O anlar arkadan gelen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Sol şeritten ilerleyen bir otomobil sinyal vermeden orta şeride geçmek istedii. O esnada orta şeritte seyir halinde olan bir kamyonet, önüne kıran otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Kamyonet frenin etkisiyle kayarak ters dönerken otomobil sürücüsü ise arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Şans eseri faciadan dönülen kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Olay anının görüntüsü arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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