Bursa'da Silahlı Saldırı: Saldırgan 2 Saatte Yakalandı

Bursa'da Silahlı Saldırı: Saldırgan 2 Saatte Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir markette çıkan tartışma sonucunda bir kadın ve bir çocuk silahla yaralandı. Saldırgan, Bursa polisi tarafından ormanda yapılan çalışmalar sonucunda 2 saat içinde yakalandı.

Bursa'da bir kadın ve çocuğun silahla yaralanmasına neden olan saldırgan, Bursa polisinin 2 saatlik çalışması sonucu ormanda yakalandı.

Olay, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir markette akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yaptığı sırada arkasında duran şahsa yüksek sesle "Sen sapık mısın?" diye bağıran kadın ile şüpheli arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte şüpheli şahıs yanında taşıdığı tabancayla 47 yaşındaki N.A.'ya ateş açtı. Kurşunlardan biri çevrede bulunan 14 yaşındaki E.A.'ya da isabet etti.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 saat bile geçmedi, Bursa polisi yakaladı

Şüpheliyi kısa sürede tespit eden Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı 2 saatlik çalışma sonrası Serdar Y.'i (34) Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla ormanlık alanda yakalandı. Ormandan alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yaralanan kadın ve çocuk ambulansla hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kartalkaya davasında 4 sanık hakkında karar

78 canımızı yitirdiğimiz yangın davasında 4 kişi için ev hapsi kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkent'te 26 katlı binada yangın! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

26 katlı binada çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.