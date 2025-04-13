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Bursa'da Silahlı Saldırı: İş Yerine Kurşun Yağdırdı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir iş yerini hedef alan silahlı saldırgan, etrafı kolaçan ettikten sonra kıraathaneye kurşun yağdırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce etrafı kolaçan etti, sonra iş yerine kurşun yağdırdı...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da bir iş yerini hedef alan silahlı saldırgan, etrafı kolaçan edip kıraathaneye kurşun yağdırdı. Şapkalı saldırganın o anları kameraya anbean yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Huzur Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kıraathaneyi açmak için gelen iş yeri sahibi, camlarda gördüğü kurşun izler üzerine 112 ekiplerini arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, izlediği güvenlik kameralarında şapkalı bir şüphelinin iş yerini hedef alıp ateş açtığını gördü. İş yerinde maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma meydana gelmemesi sevindirdi. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi ise, kimseyle husumetinin olmadığını, öte yandan, iş yerini 2 hafta önce devir aldığını ifade etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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