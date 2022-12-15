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Bursa'da silahlı kavga kamerada

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da silahlı kavga kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2 kişi arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2 kişi arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir kişi hafif yaralandı.

Olay saat 23.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşı karşıya gelen Bilal E. (30) ile Melih A. (24) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belinden tabanca çıkaran Bilal E.'yi gören Melih A. koşarak kaçmaya başladı. O sırada Bilal E., Melih A.'ya 1 el ateş etti. Yaklaşık 100 metre süren kovalamacada Bilal, yakaladığı Melih'in başına tabancasının kabzasıyla vurdu. Kovalamaca ve darp anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Mağdur da polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutalp İnegöl kavga Bursa 3. Sayfa Haberler

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