Adliyeyi kana bulayan saldırıda yeni detaylar! Silahı duruşma salonuna böyle sokmuşlar

Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda tutuklu sanık Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın öldüğü ve iki jandarma personelinin ise ağır yaralandığı silahlı saldırı olayına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

SİLAHI ADLİYEYE BÖYLE SOKMUŞLAR

Geçtiğimiz yıl yaşanan kavga sonucu engelli kalan müşteki Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün'ün silahı, oğlunun tekerlekli sandalyesinde idrar torbasına saklayarak adliyeye soktuğu ve tuvalette silahı oğlundan alarak saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Ergün'ün saldırıdan önce yanındaki yakınlarına oğlu Tolga'yı işaret ederek "Size emanet" dediği duyuldu.

BABA VE OĞLU YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Mertcan Akça ile hafriyatçılık yapan babası Köksal Akça, Yavuzselim Mahallesi Aziziye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Köksal Akça ile oğlu Mertcan Akça

NE OLMUŞTU?

23 Eylül 2023'te merkez Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında yaşanan tartışmadan sonra Mertcan Akça, garson olarak çalışan Tolga Ergin, Yiğit Selçuk ve güvenlik görevlisi Efendi Doğan'ı silahla yaralamıştı. Kurşunların isabet ettiği Tolga Ergün felç kalmıştı. Olayın ardından babası Köksal Akça ile Porsche marka otomobille kaçan Mercan Akça, 128 gün sonra sahte kimlikle bir takside yakalanmıştı. Mertcan ve Köksal Akça tutuklanmıştı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan Mercan ve Köksal Akça, Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün'ün duruşma salonuna soktuğu silahla açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Silahlı saldırıda iki jandarma personeli de ağır yaralanmıştı.