Bursa'da silahlı çatışma: 3 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada Süleyman Aktaş bacağından vurularak yaralandı. Olay sırasında bölgede bulunan ve olayla ilgisi olmadığı belirtilen seyyar satıcı bir kadın elinden yaralanırken, olay yerinden geçen bir çocuk da hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kayınbiraderi olduğunu iddia etti

Yaralanan Süleyman Aktaş, kendisini vuran kişinin kayınbiraderi olduğunu iddia ettiği Dursun B.O. olduğunu öne sürdü.

Olay yerinde inceleme yapan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
