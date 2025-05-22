Bursa'da Silahlı Adam Öldürme Olayında Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Bursa'da Silahlı Adam Öldürme Olayında Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
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Gemlik ilçesinde meydana gelen silahla adam öldürme olayında, 75 yaşındaki M.K. isimli zanlı, tostçuluk yapan 53 yaşındaki Ömer Tunç'a 7 el ateş ederek cinayet işledi. Olay sonrası gözaltına alınan M.K., adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gece yaşanan silahla adam öldürme olayının zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece 22.00 sıralarında Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. 75 yaşındaki M.K. sahildeki kahvehaneler bölgesinde yüzlerce kişinin gözü önünde Malatya'daki 6 Şubat depremi sonrası Gemlik'e gelen ve tostçuluk yapan Ömer Tunç (53) isimli şahsa 7 el ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Tunç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli M.K.'yı kısa sürede gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edildi

Zanlı M.K., Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayetle alakalı soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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