Seyir halindeki otomobil küle döndü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde motor kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmadı, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da akşam saatlerinde seyir halindeki bir otomobilde önce dumanlar çıktı, sonra dumanların yerini alevler aldı.

Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi, İncirli Caddesi'nde ilerleyen sürücü, aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark edince otomobili yol kenarına çekerek durdu. Kısa süre sonra dumanların yerini alevler aldı. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyeceğini anlayan sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURSA

