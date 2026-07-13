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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da seyir halindeki bir otomobil, alevlere teslim oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil motor kısmından çıkan dumanların ardından kısa sürede alevlere teslim oldu. Bir anda alev topuna dönen aracı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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