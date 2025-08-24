Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Diğer sürücülerin tüplü müdahalesine rağmen otomobil küle döndü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde Acemler metro istasyonunun yakınlarında meydana geldi. Hareket halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Aracın sürücüsü ve yolcular kendilerini dışarı atarken, yoldaki diğer sürücüler araca yangın söndürme tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevi söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. - BURSA