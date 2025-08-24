Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alarak yanmaya başladı. Sürücü ve yolcular güvenli bir şekilde araçtan çıkarken, diğer sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevi söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Diğer sürücülerin tüplü müdahalesine rağmen otomobil küle döndü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde Acemler metro istasyonunun yakınlarında meydana geldi. Hareket halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Aracın sürücüsü ve yolcular kendilerini dışarı atarken, yoldaki diğer sürücüler araca yangın söndürme tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevi söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Barış Alper için Galatasaray'dan 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor

Barış Alper için 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan Portekiz basının Kerem Aktürkoğlu iddiasına olay yanıt

Kerem'le ilgili bomba iddia! Kulüp bu görüntüyü paylaşarak yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.