Seyir halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti

İnegöl'de sürücüsünün kontrolündeki otomobilin tavanına yorgun mermi isabet etti. Olayda yaralanan olmadı, polis ekipleri inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti. Sürücü ve araçta bulunan yolcular korku dolu anlar yaşadı.

Olay saat 22.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu bulvarında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet K.(27) yönetimindeki 35 AZM 303 plakalı otomobilin tavanına aniden bir cisim çarptı. Gelen sesi fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kontrol etti. Yapılan incelemede otomobilin tavanında delik oluştuğu, ön cam üzerinde ise mermi çekirdeği bulunduğu görüldü. Durumu fark eden sürücü, hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araçta inceleme yaptı. Yapılan ilk değerlendirmede merminin "yorgun mermi" olduğu belirlendi. Ekipler, silahı ateşleyen kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Şans eseri olayda yaralanan olmadı. - BURSA

