Bursa'da Seyir Halindeki Araca Tabancayla Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Seyir Halindeki Araca Tabancayla Ateş Açan Şüpheli Yakalandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin camından tabanca ile defalarca ateş açan Cihat S. isimli şüpheli, olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'da seyir halindeki bir otomobilin camından tabanca ile defalarca ateş açan şüpheli, o anların sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cihat S. isimli şahıs, seyir halindeki otomobilin camından havaya kurusıkı tabancayla defalarca ateş açtı. O anları araç içinde bulunan bir arkadaşı cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Cihat S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayda kullanılan kurusıkı tabancaya da el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şehir genelinde vatandaşların huzurunu bozacak her türlü suça karşı mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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