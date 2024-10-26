Bursa'da Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Arıza yapan araç alev alev yandı

BURSA - Bursa'da seyir halinde olan bir otomobil motor bölümünden arıza yapınca alev alev yandı.

Olay, Bursa- Karacabey Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil sürücüsü aracın motor kısmından çıkan alevler sonrası aracı sağ şeride çekti. Bir anda alev alan araç kısa sürede küle dönerken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.